Acht Schätze für Österreich und die Suche nach deren Zukunft

Außerdem sollte die Republik versuchen, hohe Dividenden zu erzielen und so Geld in die Staatskassen spülen. Bereits jetzt schütten die Unternehmen mehr als ein halbe Milliarde Euro an die ÖBAG aus, was sich durch eine Veranlagung an den Kapitalmärkten steigern ließe.

Stichwort Arbeitsfreude: Ein Staatsfonds könnte initiativ werden, damit Arbeiten und Leben sich nicht in verschiedene Welten scheiden, sondern zusammengehören. Eine Möglichkeit für mehr Motivation ist Mitarbeiterbeteiligung, wie beim Flughafen Wien. Die öffentliche Hand hat sich auf 40 Prozent zurückgezogen, Mitarbeiter wurden beteiligt, durch den Gang an die Börse und einem fähigen Management hat sich der Wert des Unternehmens in acht Jahren versechsfacht.

Kommende Generationen

Was ein wichtiges Infrastrukturunternehmen wie der Flughafen schafft, kann ganz Österreich schaffen. Die Republik braucht eine kluge Strategie für ihre Beteiligungen – damit sich auch die kommenden Generationen an ihren Schätzen erfreuen können.

Stefan Höffinger ist Geschäftsführer von hoeffingersolutions. Er ist Strategieberater für CEOs und Regierungen.