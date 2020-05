ACC Austria hat neuen Eigentümer

Der insolvente steirische Kühlschrank-Kompressorenhersteller ACC Austria hat einen neuen Besitzer. In einem Bieterverfahren unter vier Interessenten machte am Montag die deutsche Secop GmbH. das Rennen. Das Unternehmen wird für die ACC rund 25 Millionen Euro auf den Tisch legen. Der Zuschlag gilt vorbehaltlich der wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen und der Genehmigung durch das Insolvenzgericht.

Die ACC-Mitarbeiter können aufatmen: Die deutsche Secop, ein weltweit führender Hersteller von hermetischen Kompressoren für Kühl- und Gefrierschränke, hat die nachhaltige Sicherung des ACC-Standortes Fürstenfeld sowie die Übernahme aller Mitarbeiter zugesagt. Secop hat zwar neben der Zentrale in Flensburg auch Werke in Slowenien, der Slowakei und in China. Zu Produktionsverlagerungen von Fürstenfeld ins Ausland soll es dennoch nicht kommen, hat Secop versprochen.

Bei Kühlschrank-Kompressoren hat die ACC mit ihren 685 Mitarbeitern in Europa einen Marktanteil von 25 Prozent. In die Krise rutschte das Fürstenfelder Unternehmen vor allem durch die Insolvenz der italienischen Muttergesellschaft ACC Compressors. Mit dieser Muttergesellschaft hat die deutsche Secop eine Einigung erzielt – zwecks Rechtssicherheit.