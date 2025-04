A1 Telekom Austria im ersten Quartal operativ verbessert

"Trotz eines herausfordernden makroökonomischen und Marktumfelds konnten wir mit einer soliden Leistung in das Jahr 2025 starten", teilte der CEO der A1 Group, Alejandro Plater, via Aussendung mit. Das Umsatzwachstum sei von höheren Service- und Geräteumsätzen getragen.

Nur in Österreich kein Erlöszuwachs aus Dienstleistungen

Im ersten Quartal stiegen in der gesamten Gruppe - außer in Österreich - sowohl die Erlöse aus Dienstleistungen - als auch die Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten. Die Ergebnisse hätten von der soliden Nachfrage nach Highspeed-Breitband-, B2B-Digital Services sowie TV-Produkten profitiert, unterstützt durch werterhaltende Maßnahmen, so Vize-Konzernchef Thomas Arnoldner.

Die RGU - sogenannte umsatzgenerierende Einheiten - erhöhten sich im Jahresvergleich um 1,8 Prozent. Festnetz-Breitband- und TV-RGU wuchsen um 2,6 bzw. 7,5 Prozent.