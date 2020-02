21 Insolvenzverfahren pro Werktag - Firmeninsolvenzen stabil

Bundesländervergleich

Den stärksten Rückgang verzeichneten Niederösterreich (-7,4%), die Steiermark (-4,9%) und Oberösterreich (-4,4%). Hingegen stiegen die Insolvenzen stark in Tirol (+35,4%), in Salzburg (+10,6%) und in Vorarlberg (+8,0%). Die höchste Insolvenzbetroffenheit herrschte in der Bundeshauptstadt mit rund 17 Insolvenzen pro 1.000 Unternehmen, die geringste in Vorarlberg mit 7 von 1.000 Unternehmen. Österreichweit mußten rund 11 von 1.000 Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht antreten.