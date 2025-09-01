Über 100 neue Poststationen vor Spar-Supermärkten angekündigt

Spar Österreich und die Österreichische Post AG haben eine neue Kooperation angekündigt. An über 100 Supermarkt-Standorten sollen 24/7 Poststationen errichtet werden. An diesen können Pakete abgeholt werden, der Versand von vorfrankierten Paketen ist ebenso möglich.

"Spart Zeit und erhöht Lebensqualität" "Möglichst viele Erledigungen an einem Ort machen zu können, das ist praktisch, spart Zeit und erhöht somit die Lebensqualität der heimischen Bevölkerung", ist Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender der Spar AG, überzeugt. "Mit mehr als 100 neuen Poststationen vor SPAR-Märkten setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Digitalisierungs- und Serviceoffensive", heißt es von Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Premiere fand in Meidling statt Gestartet wird mit der Errichtung der neuen Poststationen vor Spar-Filialen im Osten und Süden Österreichs. Schrittweise soll die Kooperation aber auf ganz Österreich ausgedehnt werden. Die erste Station wurde beim Eurospar-Markt in der Sagedergasse 13 in Wien-Meidling bereits eingeweiht. Die Station verfügt über knapp 140 Fächer, befindet sich am Parkplatz direkt vor dem Gebäude und ist rund um die Uhr zugänglich.