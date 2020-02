100 Jahre Mazda: Vom Lastenrad zum Elektro-SUV

2008 verhielt es sich umgekehrt. Ford benötigte Kapital und trennte sich sukzessive wieder von den Anteilen. An dessen Stelle trat Toyota. Seit 2010 besteht eine Kooperation, die zunächst mit der Entwicklung von Motoren begann und bis dato mit einem gemeinsamen Werk in den USA und der Forschung in Sachen Elektroantrieb mündete. Toyota hält zudem fünf Prozent am kleineren japanischen Mitbewerber.

Gemutmaßt wird, dass in nächster Zeit noch mehr daraus wird. Schließlich ist Mazda nur noch die weltweite Nummer 16 (in den 70er-Jahren noch auf Rang 10), Toyota Nummer zwei hinter VW. Die Autoindustrie steht angesichts teurer Investitionen in neue Technologien vor großen finanziellen Herausforderungen.