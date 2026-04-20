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Gesundheit neu denken

Veranstaltungsreihe der Uni Wien. Warum Gesundheit mehr ist als Veranlagung und Lebensstil.
20.04.2026, 15:17

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Stellen Sie sich zwei Kinder vor, die am gleichen Tag geboren werden. Wie gesund sie im Laufe ihres Lebens sein werden, hängt nicht nur von ihrer Veranlagung und ihrem Verhalten ab. Ein starkes Sozialsystem, Zugang zu Information, Unterstützung durch eine Community – diese und viele weitere gesellschaftliche Faktoren spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. 

An der Universität Wien haben sich Wissenschafter*innen verschiedener Disziplinen zum Forschungsverbund „Gesundheit in Gesellschaft“ zusammengeschlossen, um genau diese Zusammenhänge zu analysieren und neue Erkenntnisse für die Gesellschaft zu erarbeiten. „Damit wollen wir zu einem gerechteren Gesundheitssystem für alle beitragen“, sagen die Kulturanthropologin Janina Kehr und der Psychologe Robert Böhm, die beiden Leiter*innen des Forschungsverbundes.

Was Gesundheit wirklich beeinflusst

Vom Thema Impfen über KI bis hin zu gesundem Schlaf und Ernährung: In einer öffentlichen Veranstaltungsreihe beleuchten Mitglieder des Forschungsverbunds derzeit spannende Gesundheitsthemen aus fächerübergreifender Perspektive und kommen anschließend mit dem Publikum ins Gespräch. 

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