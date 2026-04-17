Diskutieren Sie mit!

Die WU sieht es als ihre Aufgabe, sich mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen und einen Beitrag zu zukunftsfähigem Denken, verantwortungsvollem wirtschaftlichen Handeln und damit zur Lösung ökonomischer, sozialer und ökologischer Probleme zu leisten. Mit dem Veranstaltungsformat „WU matters. WU talks.“ werden gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Themen verstärkt ins öffentliche Licht gerückt.

Arbeit neu denken: Technologischer Wandel, KI und wirtschaftliche Unsicherheit verändern den Arbeitsmarkt. Welche Fähigkeiten werden künftig benötigt, und wie gut bereitet Ausbildung darauf vor? Mittwoch, 6. Mai 2026, 18 Uhr

Technologischer Wandel, KI und wirtschaftliche Unsicherheit verändern den Arbeitsmarkt. Welche Fähigkeiten werden künftig benötigt, und wie gut bereitet Ausbildung darauf vor? Mittwoch, 6. Mai 2026, 18 Uhr Lohngleichheit und Gehaltstransparenz: Trotz Verbot besteht der Gender-Pay-Gap weiter. Kann Transparenz Ungleichheiten verringern, oder führt sie zu neuen Konflikten? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Mittwoch, 13. Mai 2026, 18 Uhr

Trotz Verbot besteht der Gender-Pay-Gap weiter. Kann Transparenz Ungleichheiten verringern, oder führt sie zu neuen Konflikten? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Mittwoch, 13. Mai 2026, 18 Uhr KI kontrovers: KI übernimmt zunehmend auch anspruchsvolle Aufgaben. Welche Rolle spielt menschliches Denken in Zukunft, welche Kompetenzen bleiben wichtig und wie muss Bildung darauf re-agieren? Mittwoch, 20. Mai 2026, 18 Uhr

KI übernimmt zunehmend auch anspruchsvolle Aufgaben. Welche Rolle spielt menschliches Denken in Zukunft, welche Kompetenzen bleiben wichtig und wie muss Bildung darauf re-agieren? Mittwoch, 20. Mai 2026, 18 Uhr Globale Mindeststeuer vs. Steueroasen: Die Steuer soll Gewinnverschiebungen eindämmen, ist aber komplex und umstritten. Zwei Jahre nach Einführung wird über ihre Zukunft und mögliche Alternativen diskutiert. Mittwoch, 10. Juni 2026, 18 Uhr