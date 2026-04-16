Am Puls der Zeit

Mit ihrem Department of Network and Data Science verfügt die Central European University (CEU) über eine in Europa einzigartige Einrichtung, die Grundlagenforschung mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen verbindet.

Innovative Ansätze entwickeln Im Zentrum stehen Themen, die unsere datengetriebene Welt prägen: politische Polarisierung, Finanzmärkte, soziale Ungleichheiten, urbane Mobilität und Migration. Student*innen erwerben dabei fundierte methodische Kompetenzen, und wenden diese in praxisnahen Projekten an.

„Unsere Student*innen entwickeln ein tiefes Verständnis für datenbasierte Analysen und setzen dieses Wissen direkt in Zusammenarbeit mit unserer Fakultät ein“, erklärt Professor Marton Karsai, Leiter des Departments. „So entstehen innovative Ansätze, um zentrale gesellschaftliche Herausforderungen besser zu bewältigen.“

Praxisbezug CEUs Forschung ist eng mit realen Fragestellungen verknüpft. Im Projekt „Complex Links of Neighbourhoods“ (COLINE) arbeitet Karsai mit den Wiener Linien, der Stadtplanung (MA18) und der Wirtschaftsagentur Wien daran, Städte effizienter und nachhaltiger zu gestalten.