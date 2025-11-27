Die KURIER ROMY wird 2025 erstmals nicht in Wien, sondern im beliebten Tiroler Alpenort Kitzbühel verliehen. Am 28. November 2025 findet die Gala auf Schloss Kaps statt, eingebettet in das Winter-Opening der Alpenstadt und im Rahmen des renommierten Filmfestivals Kitzbühel.

Ein weiterer Grund für die Verlegung nach Kitzbühel ist die Zusammenarbeit mit dem Filmfestival Kitzbühel. Diese Partnerschaft ermöglicht es, die Gala in einen größeren Kontext von Film und Fernsehen einzubetten und soll daher nicht mehr nur an einem Abend stattfinden, sondern eine ganze Woche in Kitzbühel mit Film, Fernsehen und Branchentreffen präsent sein.