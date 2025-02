Zusammenfassung

Ab 7. Februar 2025 gilt am Franz-Jonas-Platz, dem Bahnhof Floridsdorf und in der Fußgängerzone Franklinstraße ein Alkoholverbot. Doch was halten die Wienerinnen und Wiener davon? Unsere Reporter Zoé Gendron und Daniel Jamernik haben sich für den KURIER umgehört und die Meinungen der Wiener vor Ort eingefangen.