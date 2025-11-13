VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Wirtschaftskammer: Harald Mahrer vor Rücktritt

WKO-Präsident Harald Mahrer wird nach dem PR-Desaster der vergangenen Tage zurücktreten. Auslöser waren die Gehaltserhöhung der WKÖ-Belegschaft.
Von Daniel Jamernik
13.11.25, 17:04
