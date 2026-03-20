Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach sich für Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise aus. Auf Initiative Österreichs soll auch die sogenannte Merit-Order – also die Preisbildung am Strommarkt – diskutiert werden. Länder mit hohem Anteil erneuerbarer Energien seien derzeit benachteiligt, so Stocker.