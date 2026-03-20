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EU-Gipfel im Zeichen des Iran-Kriegs und steigenden Energiepreisen

Die Auswirkungen der Kriege in der Ukraine und im Iran auf Europas Wirtschaft stehen im Mittelpunkt des EU-Gipfels in Brüssel.
20.03.2026, 17:24

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Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach sich für Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise aus. Auf Initiative Österreichs soll auch die sogenannte Merit-Order – also die Preisbildung am Strommarkt – diskutiert werden. Länder mit hohem Anteil erneuerbarer Energien seien derzeit benachteiligt, so Stocker.

kurier.at  | 

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