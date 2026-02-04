Vegane Würstelstände in Wien: Experiment geht weiter

Das vegane Würstelstand-Experiment in Wien wird fortgesetzt. Betreiber Mike Lanner zieht nach einem Monat ohne Fleisch eine überraschend positive Bilanz: In der Pfeilgasse stieg der Umsatz, in an der Spittelau blieb das Geschäft stabil. Trotz teils heftiger Kritik will Lanner nun auch den Diskurs über Klima, Ernährung und Esskultur vertiefen.