UNO-Generalversammlung in New York: Was kann das bringen?

Meldungen von Krieg, Hungersnot und Konflikt erreichen uns jeden Tag. Das oberste Ziel der Vereinten Nationen ist Frieden. Doch genau daran scheitert die Organisation derzeit.
Von Daniel Jamernik
22.09.25, 12:10
