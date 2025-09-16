VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Trump kündigt 15 Milliarden-Klage gegen New York Times an

US-Präsident Donald Trump hat eine Klage in Höhe von 15 Milliarden Dollar gegen die New York Times angekündigt. Er wirft der Zeitung vor, Lügen über ihn verbreitet zu haben.
Von Daniel Jamernik
16.09.25, 16:05
