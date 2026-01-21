Mit einer viel beachteten Rede beim World Economic Forum in Davos hat US-Präsident Donald Trump erneut internationale Debatten ausgelöst. Trump forderte sofortige Verhandlungen über einen möglichen Erwerb Grönlands durch die USA und begründete dies mit strategischer, nationaler und internationaler Sicherheit. Ein solcher Schritt stelle laut Trump keine Bedrohung für die NATO dar, Gewalt schloss er ausdrücklich aus.

Zugleich übte der US-Präsident scharfe Kritik an Europas politischem Kurs und sprach von einer Fehlentwicklung über Jahrzehnte.