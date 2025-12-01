VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Tote Grazer Influencerin: Ex-Freund in U-Haft

Vor zwei Tagen wurde die Leiche einer vermissten Grazer Influencerin in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Freund hat die Tötung gestanden und befindet sich in U-Haft.
Von Daniel Jamernik
01.12.25, 17:29
