Strache vor Gericht: Prozess um Lebensversicherung gestartet

Am Wiener Landesgericht hat der Prozess gegen den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache begonnen. Im Mittelpunkt steht vorerst die Frage, ob sich Strache die Prämie einer von der Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen lassen wollte. Strache weist die Vorwürfe zurück und betont sein Vertrauen in die unabhängige Justiz. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Es gilt die Unschuldsvermutung.