Großbrand: Hotel in Tirol stand in Flammen

Nach einem Großbrand bei einem Hotel im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Dienstagvormittag "Brand aus" gegeben worden. Seit etwa 9.00 Uhr gelten die Flammen als endgültig gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Demnach wurden sieben Personen im Zuge des Feuers leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache würden nun anlaufen. Der am Vorabend wegen Rauchentwicklung ausgelöste AT-Alert wurde zuvor ebenso aufgehoben.