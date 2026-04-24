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Rattengift in Hipp-Babynahrung: Ermittlungen werden ausgeweitet

In manipuliertem Hipp-Glas wurden Rattengift-Spuren entdeckt. Polizei sucht weiteres Glas in Österreich.
24.04.2026, 17:19

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In einem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung wurden 15 Mikrogramm Rattengift nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, welche Folgen ein Verzehr für ein Kind gehabt hätte. Die Ermittlungen wurden auf versuchte absichtlich schwere Körperverletzung ausgeweitet. Gleichzeitig sucht die Polizei nach einem zweiten mutmaßlich manipulierten Glas.

Rückruf aller HiPP-Gläser bei Spar: Rattengift nachgewiesen
Österreich
kurier.at, ZG  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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