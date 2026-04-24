Rattengift in Hipp-Babynahrung: Ermittlungen werden ausgeweitet

In einem manipulierten Glas mit Hipp-Babynahrung wurden 15 Mikrogramm Rattengift nachgewiesen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, welche Folgen ein Verzehr für ein Kind gehabt hätte. Die Ermittlungen wurden auf versuchte absichtlich schwere Körperverletzung ausgeweitet. Gleichzeitig sucht die Polizei nach einem zweiten mutmaßlich manipulierten Glas.