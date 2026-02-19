VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Prinz Andrew festgenommen: Neue Vorwürfe im Epstein-Komplex

Berichte über Festnahme: Andrew soll im Epstein-Umfeld vertrauliche Dokumente weitergegeben haben.
19.02.2026, 15:05

Der frühere Prinz Andrew soll laut Medienberichten in Großbritannien festgenommen worden sein. Im Zentrum steht der Verdacht, er habe in seiner früheren Funktion als Handelsbeauftragter vertrauliche Unterlagen an Jeffrey Epstein weitergeleitet. Offizielle Bestätigungen der Polizei oder des Buckingham Palace liegen bisher nicht vor, eine Stellungnahme Andrews ebenfalls nicht.

kurier.at, ZG 

