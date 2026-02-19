Prinz Andrew festgenommen: Neue Vorwürfe im Epstein-Komplex

Der frühere Prinz Andrew soll laut Medienberichten in Großbritannien festgenommen worden sein. Im Zentrum steht der Verdacht, er habe in seiner früheren Funktion als Handelsbeauftragter vertrauliche Unterlagen an Jeffrey Epstein weitergeleitet. Offizielle Bestätigungen der Polizei oder des Buckingham Palace liegen bisher nicht vor, eine Stellungnahme Andrews ebenfalls nicht.