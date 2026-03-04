Nach der Eskalation in der Golfregion organisiert die österreichische Bundesregierung Rückholflüge für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Krisenregion im Nahen Osten. Nach einem ersten Heimflug aus dem Oman sind weitere Flüge geplant.

Die Terrorwarnstufe in Österreich bleibt weiterhin auf dem zweithöchsten Niveau. Laut Regierung gibt es derzeit jedoch keine konkreten Auswirkungen auf die Sicherheitslage im Inland. Gleichzeitig warnt die Regierung vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Auch Fragen der Energieversorgung in Österreich stehen weiterhin unter Beobachtung.