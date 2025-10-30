Massaker in Darfur: Satellitenbilder zeigen Gräueltaten in El-Fasher | Sudan-Krieg eskaliert

In der Stadt El-Fasher, im Westen des Sudans, liegen dutzende Leichen auf offener Straße – rund um Krankenhäuser und entlang der Stadtgrenze. Laut der Universität Yale deutet alles auf systematische Tötungen durch die RSF-Miliz hin.

Die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) haben El-Fasher nach 18 Monaten Belagerung vollständig eingenommen. Laut sudanesischer Armee wurden seit Sonntag mindestens 2.000 Zivilisten getötet. Hilfsorganisationen sprechen von einem ethnisch motivierten Massaker – wie schon in den dunkelsten Jahren des Darfur-Kriegs.