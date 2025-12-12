Nach 27 Jahren Planung und Bau ist eines der größten Infrastrukturprojekte Österreichs Realität: Die Koralmbahn verbindet Graz und Klagenfurt ab sofort in nur 41 Minuten. Herzstück der neuen Hochleistungsstrecke ist der 33 Kilometer lange Koralm-Tunnel, der die Steiermark und Kärnten enger zusammenrücken lässt und neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnet.

Die offizielle Inbetriebnahme wurde in Graz und Klagenfurt mit einem Festakt begangen. Mit dabei waren unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sowie Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding. Rund 800 geladene Gäste nahmen an der Premierenfahrt auf der neuen Strecke teil.

Mit einer Investitionssumme von rund 5,9 Milliarden Euro gilt die Koralmbahn als Meilenstein für den österreichischen Bahnverkehr. Sie soll nicht nur Pendlerinnen und Pendlern kürzere Wege ermöglichen, sondern auch den Wirtschaftsraum Südösterreich nachhaltig stärken – als Teil der neuen baltisch-adriatischen Achse im europäischen Bahnnetz.