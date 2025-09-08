VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Jerusalem: Tote und Verletzte nach Schussattentat

Bei einem Anschlag in Jerusalem sind am Montag sechs Menschen getötet worden. Laut dem israelischen Rettungsdienst wurden 12 Personen ins Spital gebracht, sieben davon schwerverletzt.
Von Daniel Jamernik
08.09.25, 14:44
(kurier.at) 

