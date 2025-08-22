VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Israel billigt Gaza-Stadt-Einsatzpläne – droht mit Zerstörung und Umquartierung

In Israel sind Verteidigungsminister Israel Katz zufolge die Pläne zum Einsatz der israelischen Armee gegen die Hamas in der Stadt Gaza genehmigt worden.
22.08.25, 14:38
