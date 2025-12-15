VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Gesundheitssystem in Österreich: OECD warnt vor Zweiklassenmedizin

Ein aktueller Bericht der OECD zu Gesundheitsreformtrends in der EU warnt vor Zweiklassenmedizin bei der Krankenversicherung.
Von Daniel Jamernik
15.12.25, 17:05
kurier.at 

