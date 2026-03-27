Gestrandeter Wal an Ostseeküste konnte sich befreien

Der Buckelwal war am Montag auf der Sandbank entdeckt worden. Tagelang wurde versucht, das Tier zu befreien. So war etwa am Dienstag ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Am Donnerstag wurde mit einem Schwimmbagger eine Rinne ausgehoben. In der Nacht auf Freitag befreite sich das Tier dann selbst.