FPÖ-Neujahrstreffen mit Kickl: Das sagen seine Wähler

Der KURIER hat mit einigen der 3000 Besuchern des FPÖ-Neujahrstreffens gesprochen und wollte wissen, was sie über die aktuelle Lage und die Rolle der FPÖ denken. In unserem Video erzählen Teilnehmer:innen von ihrem Wunsch nach einem besseren Miteinander – auch wenn einer zugibt, keine Freunde zu haben, die nicht FPÖ wählen. Gleichzeitig werden Vorbehalte gegenüber Migranten offen geäußert, was die Diskussion vor Ort prägt.