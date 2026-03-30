Eurovison Song Contest: Aufbau in Wiener Stadthalle hat gestartet
Die Wiener Stadthalle wurde am Montag offiziell an den Veranstalter des 70. Eurovision Song Contests, den ORF, übergeben.
Die Übergabe wurde feierlich mit einer symbolischen Schlüsselübergabe und dem Durchschneiden eines Bandes begangen.
Unmittelbar nach dem kurzen Festakt trafen bereits die ersten Lastwagen bei der Hauptbühne der weltweit größten Musikshow ein, die im kommenden Mai erneut in der Stadthalle stattfinden wird.
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