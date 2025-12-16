VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

ESC 2026 in Wien: ORF präsentiert Bühne und Symbol

Ein goldenes Herz wird das Symbol des 70. Eurovision Song Contest in Wien sein. Das hat der ORF am Dienstag bei einem Pressetermin gemeinsam mit dem Stage Design für den ESC 2026 präsentiert.
Von Daniel Jamernik
16.12.25, 16:22
Kommentare
kurier.at  | 

Kommentare