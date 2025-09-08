VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Elch „Emil“ sorgt für Chaos auf der Westbahnstrecke

Auf Social Media ist Elch "Emil" bereits eine wahre Sensation. Samstag Nacht legte das Tier mehrere Stunden die Westbahnstrecke lahm, da es auf den Gleisen wanderte.
Von Daniel Jamernik
08.09.25, 13:25
