VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Ausgebranntes Auto: Getöteter 21-Jähriger war Politiker-Sohn

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem ausgebrannten Auto am vergangenen Mittwoch in Wien-Donaustadt sind zwei Personen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.
Von Daniel Jamernik
02.12.25, 17:09
Kommentare
kurier.at  | 

Kommentare