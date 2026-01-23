Das Bundesministerium für Inneres zieht Bilanz zum Asyljahr 2025: Die Zahl der Asylanträge ist deutlich gesunken, Abschiebungen erreichen einen Höchststand. 16284 Anträge bedeuten ein Minus von 36 Prozent gegenüber 2024, gleichzeitig mussten mehr als 14.000 Menschen Österreich verlassen. Für 2026 kündigt das Ministerium weitere Verschärfungen und neue EU-Regelungen an.