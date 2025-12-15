VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

Anschlag in Sydney: Angreifer waren Vater und Sohn

Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest im australischen Sydney haben die Ermittler die beiden Angreifer als Vater und Sohn identifiziert.
Von Daniel Jamernik
15.12.25, 12:32
