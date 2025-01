Zawg und Schlawg: Fans trauern um witzigen TikTok-Hund 

Große Trauer um Zawg

Zawg hat am 25. Jänner für immer seine Augen geschlossen: "Hampton alias Zawg ist heute friedlich verstorben, er wusste nicht, dass er von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geliebt wurde", heißt es unter einem Beitrag, in dem man Zawg und seinen Besitzer sieht. "Rip an meinen besten Freund, ich werde dich nie vergessen."