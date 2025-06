Falls man sein aktuelles Lieblingslied nicht aus dem Kopf bekommt, dann kann man nun auch Musik in seinem Status teilen . Entweder man fügt ein Bild in seinen Status ein und hinterlegt es mit einem Bild oder man klickt direkt auf den oberen Reiter "Musik" und sucht ein Lied heraus. Bei Bildpostings kann man 15 Sekunden lang Musik abspielen lassen, bei Videos kann diese maximal 60 Sekunden lang sein.

"Du bist dran"-Sticker hinzufügen

Lädt man ein Foto in seinen Status, hat man die Möglichkeit, neben Smileys auch Sticker in das Foto einzufügen. Dabei gibt es jetzt auch den "Deins hinzufügen"-Sticker, der Freunde und Freundinnen zur Unterhaltung einlädt. Freunde können auf eine bestimmte Aufforderung reagieren und ihre eigenen Antworten in ihrem Status teilen. Zum Beispiel: "Zeig mir das Liebliingsfoto von deinem Haustier."

Dafür muss man nur

einen neuen Status mit einem Bild erstellen,

oben das Stickersymbol anklicken

und danach den "Deins hinzufügen"-Button klicken.

Die Funktion gibt es bereits seit 2021 auf Instagram.