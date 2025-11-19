So findet man heraus, mit wem man auf WhatsApp am meisten schreibt

Über 3 Milliarden Menschen weltweit nutzen WhatsApp. Doch nur wenige wissen, wie intensiv sie den Dienst wirklich nutzen – und mit welchen Kontakten sie am meisten schreiben. Ein einfacher Hack zeigt, mit welchen Personen am meisten gechattet wurde. So funktioniert es.

So kommt man zum Chat-Ranking Wenn es darum geht, zu erfahren, mit wem man am meisten auf WhatsApp schreibt, gilt die Funktion "Speicher verwalten" als verlässlichste Quelle. Dieser zeigt an, welche Chats den meisten Platz belegen und zeigt damit indirekt, mit wem man besonders häufig schreibt oder Dateien austauscht. Der Weg zur Übersicht: Android und iPhone: Bei beiden Betriebssystemen erreicht man das Ranking über: Einstellungen → Speicher und Daten → Speicher verwalten

Hier sieht man: Welche Chats am meisten Speicher verbrauchen

Wie viele Nachrichten pro Konversation ausgetauscht wurden

ausgetauscht wurden Wie viele Fotos, Videos, Sprachnachrichten oder Dokumente in einzelnen Chats vorhanden sind Die Sortierung verrät klar, welche Kontakte oder Gruppen eine besonders aktive Rolle im digitalen Alltag einnehmen.

Warum WhatsApp diese Daten erfasst Die statistische Erfassung dient vor allem technischen Zwecken. Der Messenger muss wissen, wie viele Daten gesendet oder empfangen werden, um Netzwerknutzung korrekt auszuweisen, Speicherbedarf zu berechnen oder Sicherungen in der Cloud richtig zu erstellen. Solche Nutzungsdaten sind außerdem notwendig, um Funktionen wie Medienverwaltung oder Speicheroptimierung verlässlich anzubieten. Inhaltliche Analysen finden dabei nicht statt: WhatsApp zählt nur, dass eine Nachricht übertragen wurde – nicht, was darin steht.

Datenschutz: Was WhatsApp sieht und was nicht WhatsApp selbst betont gegenüber zahlreichen Branchen-Magazinen, dass sämtliche Chats standardmäßig durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sind. Das bedeutet: Die Inhalte von Nachrichten, Fotos, Videos oder Sprachnachrichten können weder der Anbieter noch Dritte mitlesen. Die hier beschriebenen Statistiken beruhen ausschließlich auf Metadaten wie Dateigröße, Anzahl der Nachrichten oder verbrauchtem Datenvolumen.