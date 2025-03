Wer gegen Winterscheidt gewinnt, darf die nächste Show moderieren und so gestalten, wie er oder sie es möchte.

In der Sendung "Wer stiehlt mir die Show" kämpfen drei Stars und ein zufällig ausgewählter Zuschauer oder eine Zuschauerin darum, dem Moderator Joko Winterscheidt wortwörtlich die Show zu stehlen. In mehreren Quizzes und Challenges müssen die Kandidaten und Kandidatinnen gegen den Deutschen antreten.

In Folge zwei gab es endlich einen neuen Sieger – und zwar nicht Winterscheidt!

Zurzeit läuft die neunte Staffel auf ProSieben und in der ersten Folge konnte der 46-Jährige seinen Titel als Showmaster verteidigen. Mit dabei sind Heike Makatsch (53), Rea Garvey (51) und Teddy Teclebrhan (41) . Als Wildcard-Siegerin konnte sich die Berliner Content Creatorin Derya (26), durchsetzen und die Teilnehmergruppe komplettieren.

Teddy Teclebrhan gewinnt die Show

Im Finale konnte Comedian Teddy Teclebrhan punkten und gewinnen. In der ersten und zweiten Gewinnstufe überzeugte der 41-Jährige. Mit insgesamt drei Münzen zog er in das Finale ein und ergatterte so den Showmaster-Titel für die nächste Folge.