Woher kommt Becca Bloom und warum ist sie reich?

Becca Bloom erklärte im Jänner auf TikTok, dass sie aus der US-amerikanischen Stadt Atherton (Bay Area) stammt. Ihr gebürtiger Name ist Rebecca Ma und in ihrer Kindheit hat sie Ballett und Tennisunterricht genommen. In ihrem späteren Bildungsweg besuchte sie eine Universität in Los Angeles, an der sie Business sowie Wirtschaft studierte. Zudem belegte sie als Nebenfach Jura. Ihre Eltern, die ebenfalls häufig in ihren Videos vorkommen, sind beide "erfolgreiche" Unternehmer in der IT- und Immoblienbranche.

Laut South Morning China Post haben ihre Eltern Simon Yiming Ma und Heidi Chou das Software-Unternehmen Camelot Information Systems gegründet, das vor allem im chinesischen Finanzsektor genutzt wird. Laut Forbes soll das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar wert sein.