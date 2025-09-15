Weltrekord gebrochen: Mann läuft 100 Meter rückwärts in High Heels

Der Spanier Christian Roberto López Rodríguez hat bereits mehrmals Weltrekorde gebrochen, die er unter anderem auf Instagram dokumentiert. Zuletzt hat er wieder einen neuen Rekord gebrochen, der im "Guiness World Records"-Buch festgehalten wurde. Rodríguez rannte 100 Meter rückwärts in High Heels.

Rückwärts ins High Heels gelaufen

In nur 16,55 Sekunden legte der mehrmalige Rekordhalter die 100-Meter-Strecke am 21 Dezember 2024 im spanischen Toledo zurück. Dabei brach er seinen eigenen Rekord von 20,05 Sekunden, den er zuvor in der spanischen Fernsehsendung "La Noche De Los Récords" aufgestellt hatte.

Laut den Regeln müssen die Schuhe einen Absatz von mindestens 7 Zentimeter aufweisen und an der Spitze nicht breiter als 1,5 Zentimeter sein.

In einem Video sieht man, wie der Spanier die blauen High Heels und blauen Socken den Weg rückwärts zurücklegt.