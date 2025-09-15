Weltrekord gebrochen: Mann läuft 100 Meter rückwärts in High Heels
Der Spanier Christian Roberto López Rodríguez hat bereits mehrmals Weltrekorde gebrochen, die er unter anderem auf Instagram dokumentiert. Zuletzt hat er wieder einen neuen Rekord gebrochen, der im "Guiness World Records"-Buch festgehalten wurde. Rodríguez rannte 100 Meter rückwärts in High Heels.
Rückwärts ins High Heels gelaufen
In nur 16,55 Sekunden legte der mehrmalige Rekordhalter die 100-Meter-Strecke am 21 Dezember 2024 im spanischen Toledo zurück. Dabei brach er seinen eigenen Rekord von 20,05 Sekunden, den er zuvor in der spanischen Fernsehsendung "La Noche De Los Récords" aufgestellt hatte.
- Laut den Regeln müssen die Schuhe einen Absatz von mindestens 7 Zentimeter aufweisen und an der Spitze nicht breiter als 1,5 Zentimeter sein.
- Plateau-Heels sind dabei nicht erlaubt.
In einem Video sieht man, wie der Spanier die blauen High Heels und blauen Socken den Weg rückwärts zurücklegt.
80 Rekord-Titel gesammelt
Christian Roberto López Rodríguez, der im Netz unter anderem auch über seine Diabetes-Erkrankung (Typ 1) spricht, hat bereits mehrere "Guiness World Records"-Titel gesammelt. Darunter zählen unter anderem:
- Schnellster 400-Meter-Lauf in Clogs : 1 Minute und 1,38 Sekunden
- Schnellster 100-Meter-Lauf mit Flip-Flops: 12,10 Sekunden
- Schnellste 1,6-Meter-Lauf mit einem Billardqueue auf dem Finger balanciert: 5 Minuten und 52,30 Sekunden
- Schnellster 100-Meter-Lauf auf einem Hüpfball (Männer) – 29,91 Sekunden
- Schnellster 100-Meter-Lauf mit einem Ei auf einem Löffel im Mund – 17,21 Sekunden
- Schnellster 50-Meter-Laut rückwärts mit Schwimmflossen – 8,82 Sekunden
