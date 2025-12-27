Es gibt zahlreiche Silvesterbräuche, die uns Glück fürs neue Jahr versprechen oder sogar vorhersagen sollen, wie die nächsten 365 Tage ablaufen werden. Doch egal, ob man rote Unterwäsche zum Jahreswechsel trägt oder Zinngießen (ehemals Blei) praktiziert, ein spezieller Brauch ist in den sozialen Medien im Moment kaum wegzudenken.

12 Weintrauben an Silvester Der spanische Brauch, zwölf Weintrauben an Silvester zu essen, wird heiß auf TikTok diskutiert. Bereits im letzten Jahr gab es viele TikTok-Videos, die zahlreiche Menschen beim Schlemmen des Obstes zeigen. Die Trauben sollen am 31. Dezember um Mitternacht verspeist werden – und zwar zum Takt der 12 Glockenschläge, die das neue Jahr einläuten.

Das bedeutet, dass man pro Glockenschlag eine Traube isst. Die Anzahl der verzehrten Weintrauben bezieht sich auf die Monate im kommenden Jahr. Wer das Obst rechtzeitig verspeist, soll 365 Tage voller Glück erwarten – je größer die Weintrauben sind, desto mehr Glück sollen sie bescheren.

TikToker teilen Jahresrückblick nach Weintrauben-Brauch Auf TikTok teilen einige User, wie sie das Jahr 2025 mit dem Verzehr der zwölf Weintrauben gestartet haben. Bei einigen Nutzern hat es angeblich Reichtum, Erfolg und sogar die große Liebe gebracht. Nutzer berichten von Verlobungen, Schwangerschaften & Co. in ihren Videos.

Bei anderen Usern sahen die letzten zwölf Monate nicht so rosig aus: "Ich glaube, die Weintrauben waren vergiftet", schreibt @lisanne_beck in einem Video, das sie nach dem Traubengenuss mit einem verweinten Gesicht zeigt.