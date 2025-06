Livemitschnitte in sozialen Netzwerken: Unwetter sorgte für Chaos

Am 26. Juni 2025 zogen teils orkanartige Gewitter mit Starkregen und Hagel über Deutschland und Österreich – begleitet von offiziellen Unwetterprogrammierungen , Katastrophenwarnungen und zahlreichen Einsatz-, Stromausfällen und Straßensperrungen .

Tirol

Dabei wurde Tirol mitunter am heftigsten getroffen. Eine massive Gewitterfront fegte vor allem über das Zillertal und Kramsach/Inntal hinweg. In Fügen verwandelten sich Straßen innerhalb kürzester Zeit in reißende Bäche, teils vermengt mit Hagel, wie Videos aus der Region zeigen – Kanalisationen konnten dem Wasserdruck nicht standhalten.