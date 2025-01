Die Reality-TV-Stars Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (24) lernten sich 2023 in der Treuetest-Show "Temptation Island VIP" kennen. Damals wollte Tekin seiner Freundin Jana-Maria Herz seine Treue beweisen, doch dann bandelte er mit Verführerin Fernlund an und verliebte sich in sie. Es folgte eine Romanze, die online und im TV ausgeschlachtet wurde.