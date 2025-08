Krawall in U-Bahn: Einheimischer tritt nach mexikanischen Touristen

In einer U‑Bahn‑Station in Rom kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem italienischen Rettungssanitäter und einer Gruppe mexikanischer Touristen. Die Reisenden befanden sich auf Besuch in der italienischen Hauptstadt, um den Weltjugendtag zu feiern. Das Video der Eskalation verbreitete sich binnen Stunden viral.