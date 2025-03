Trotz seines frühen Todes im Alter von 25 Jahren im September 1996 bleibt Tupac , auch bekannt als 2Pac, eine zentrale Figur in der Hip-Hop-Kultur . Derzeit werden auf der Plattform Moments in Time unveröffentlichte Lieder sowie handgeschriebene Notizen des verstorbenen US-Rappers zum Verkauf angeboten.

Auf der Verkaufsplattform heißt es: "Ende 1990/Anfang 1991 komponierte und nahm Tuapc ein unveröffentlichtes Album für eine Gruppe namens "Jesse and the Kidz" auf. Aufgrund des tragischen Todes eines der Bandmitglieder wurde es nie veröffentlicht. Nicht nur die Texte sind gänzlich unbekannt – auch die Aufnahmen von drei Songs des Albums mit Tupac in der Hauptrolle sind es. Momentsintime.com bietet diesen bemerkenswerten Schatz zum Privatverkauf an."