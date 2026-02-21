Die neue TikTok-Funktion des Local Feeds wird testweise in den USA ausgerollt. Wie die Video-Plattform erklärt, soll man in dem Reiter einen Lokalen Feed erhalten, der mehr Einblicke in Content, Angebote, Unternehmen oder Dienstleistungen in der Umgebung anbietet. User auf Social Media sind von der Idee alles andere als begeistert. Die Mehrheit sorgt sich um den Datenschutz.

Was ist Local Feed? Der Local Feed ist ein neuer Reiter auf der TikTok-Startseite, der Nutzern helfen soll, mit ihrer Community in Kontakt zu bleiben. Außerdem ermöglicht er, zu entdecken, was in der Nähe der User los ist. So kann man sich in diesem Tab Tipps und Inspirationen zu Reisen, Veranstaltungen, Restaurants und Shopping holen, sowie Beiträge von Kleinunternehmen sehen. Die Plattform möchte so den kleineren Unternehmen helfen, ihr Geschäft anzukurbeln. "Die Beiträge im Lokalen Feed werden Nutzern basierend auf Standort, Thema und Veröffentlichungsdatum angezeigt, sodass sie leichter herausfinden können, was in ihrer Umgebung passiert", heißt es auf der offiziellen Webseite.

Welche Inhalte werden im Local Feed nicht angezeigt? TikTok betont, dass Accounts, die von Usern unter 18 Jahren geführt werden, nicht im Local Feed erscheinen.

Auch private Konten von Nutzern, deren Beitragseinstellungen auf "Freunde" oder "Nur du" eingestellt sind, werden ebenfalls nicht angezeigt.

eingestellt sind, werden ebenfalls nicht angezeigt. Wenn der Standort für die Applikation auf "Aus" gestellt ist, erscheint der eigene Content ebenfalls nicht im Reiter. Die Funktion soll laut dem Unternehmen nur genutzt werden können, wenn die Befugnis über den Standort über die Einstellungen erteilt wurde.

Kritik an neuem Feature Auf X äußerten sich zahlreiche Nutzer darüber, dass die neue Funktion weiterhin mit dem Standort verbunden sein soll. Obwohl man die Wahl hat, ob man seinen Standort in der Applikation freigibt oder nicht (man kann die Offenlegung in den Einstellungen widerrufen), sind viele Nutzer beunruhigt. "Ich musste mein TikTok-Profil aufgrund der neuen Änderungen auf privat stellen", postete @StellaLuna5555 auf X. "Ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, in welcher Stadt ich lebe", beschwerte sich Nutzerin @CherriFireLive.

Standortregelungen auf TikTok für Europa In den Datenschutzrichtlinien schreibt das Unternehmen zum Punkt Standortabfrage: Wir erheben automatisch Informationen über Ihren ungefähren Standort (z. B. Land, Bundesland oder Stadt) auf der Grundlage Ihrer technischen Daten (z.B. SIM-Karte und IP-Adresse). Wenn Sie in Ihren Geräteeinstellungen die Standortdienste für die TikTok-App aktivieren, erheben wir außerdem ungefähre oder genaue Standortinformationen von Ihrem Gerät. Weiters heißt es: Darüber hinaus erheben wir Standortinformationen (wie z. B. Sehenswürdigkeiten, Shops oder andere Points of Interest), wenn Sie sich dafür entscheiden, die Standortinformationen zu Ihren Nutzerinhalten hinzuzufügen.