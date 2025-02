War es wirklich DJ Ötzi?

Der Song "Hey! Baby" stammt ursprünglich von Bruce Channel und stürmte bereits 1961 die US-Charts. In den 2000er Jahren coverte der Österreicher Gerry Friedle den Hit. Seine Version, oft als "Hey Baby (Uhh, Ahh)" bekannt, wurde ein großer Party- und Fußball-Hit. Und auch im Caesars Superdome in New Orleans wurde genau jener Song gespielt.