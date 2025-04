Hayao Miyazaki, der Migründer von Ghibli Studio, äußerte sich bereits 2016 negativ gegenüber KI. Als dem Regisseur eine KI-Demonstration gezeigt wurde, sagte er, dass er völlig "angewidert" von der Präsentation sei. Die Entwickler, die eine Animation vorführten, die einen sich windenden Körper zeigte, der sich an seinem Kopf zog, erklärte das Team, dass KI "uns groteske Bewegungen zeigen kann, die wir Menschen uns nicht vorstellen können". So könnten die Animationen für Zombie-Bewegungen in Videospielen verwendet werden.

Das veranlasste Miyazaki, eine Geschichte zu erzählen: "Jeden Morgen, nicht erst in den letzten Tagen, sehe ich meinen Freund, der eine Behinderung hat. Es ist so schwer für ihn, ein High Five zu geben, sein Arm mit steifen Muskeln kann meine Hand nicht erreichen. Wenn ich jetzt an ihn denke, kann ich mir das Zeug nicht ansehen und finde es interessant. Derjenige, der so etwas macht, hat keine Ahnung, was Schmerz ist", erklärte der heute 84-Jährige. Er betonte, dass er diese Technologie "niemals" in seine Arbeit einbeziehen möchte. "Ich empfinde dies als eine Beleidigung des Lebens selbst", erklärte Miyazaki abschließend.